E-Mobilität – Amerika findet Anschluss Die elektrische Revolution mag zwar in den USA begonnen haben, doch die Poleposition auf der Electric Avenue halten andere Länder. Ausgerechnet die riesigen Pick-ups könnten das schon bald ändern. Benjamin Bessinger

«Grün» im Grünen: Bei General Motors soll der Hummer als Lifestyle-Pick-up die Elektrifizierung vorantreiben. Foto: General

Erst der Toyota Prius, dann der Tesla Roadster und danach die Modelle S, X, 3 und Y – nirgendwo springen sie schneller auf einen Trend auf als hier in Kalifornien, und wie immer schwappt der irgendwann auch auf den Rest der Welt. So begann an der amerikanischen Westküste vor mehr als 20 Jahren mit Toyota der Siegeszug des Hybridantriebs, und ohne den Tesla-Hype in Santa Monica, Malibu oder den Hollywood Hills wäre auch die elektrische Revolution des Strassenverkehrs kaum denkbar. Doch während mittlerweile alle Welt auf Draht ist und die Elektroautos nach der gesellschaftlichen Stimmung zunehmend auch die Zulassungsstatistiken erobern, ist ausgerechnet Amerika noch lange nicht so weit.