Analyse zu Bidens neuer Aussenpolitik – Amerika meldet sich zurück – im Alleingang

Die USA haben Frankreich einen Multimilliarden-Deal für U-Boote weggeschnappt, Paris wütet. Manche Analysten im eigenen Land werfen Präsident Biden vor, nach Trump-Manier zu handeln Hubert Wetzel aus Washington

Damals, im Juni dieses Jahres, war die Welt noch in Ordnung: Joe Biden mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron beim G-7-Treffen in England. Foto: Patrick Semansky (AP)

Kein Botschafter in Washington wohnt schöner als der Vertreter der République Française. Die Residenz, ein Herrenhaus im Tudor-Revival-Stil, umgeben von einem alten Park, liegt mitten in der Stadt. Die Obamas leben um die Ecke.

Im Moment ist der Hausherr allerdings abwesend. Seine Exzellenz Philippe Étienne musste Ende vorige Woche eilig nach Paris reisen, nachdem US-Präsident Joe Biden eine neue Sicherheitsallianz mit Australien und Grossbritannien bekannt gegeben hatte, die nicht nur Frankreich ausschloss und düpierte, sondern das Land auch einen Auftrag zum Bau von U-Booten in Milliardenhöhe kostete. Paris tobte, in offiziellen Erklärungen war von «Verrat» und «Messerstichen in den Rücken» die Rede. Und Étienne wurde, wie es im diplomatischen Sprachgebrauch heisst, «zu Konsultationen zurückgerufen». Unter Verbündeten ist das die schärfste Art des Protests.