Der Tag der Wahl – Amerika rüstet sich für den Sturm In den Städten vernageln Ladenbesitzer ihre Schaufenster, die Polizei ist überall im Land in Alarmbereitschaft. Die USA fürchten Aufruhr und Gewalt – so oder so. Hubert Wetzel

Es wird verriegelt und verbarrikadiert: Ein Mann geht an einer Apotheke in Boston vorbei Foto: Michael Dwyer (AP, Keystone)

Normalerweise kennt man die Bilder von Handwerkern, die grosse Sperrholzplatten vor die Schaufenster von Geschäften schrauben, aus dem Süden der USA. Man macht das in Florida, Alabama oder Louisiana, wenn sich ein Hurrikan nähert, damit die Scheiben im Sturm nicht zu Bruch gehen.

Am Wochenende konnte man den Handwerkern allerdings mitten in der amerikanischen Hauptstadt Washington dabei zusehen, wie sie Ladenfronten verrammeln. Auch rund um das Weisse Haus, das bereits seit den Krawallen im Sommer durch zwei hohe Stahlzäune abgeriegelt ist, werden weitere Barrieren errichtet. Doch der Anlass ist keine bevorstehende Naturkatastrophe, sondern ein Ereignis, das eigentlich friedlich und zivilisiert ablaufen sollte: die Präsidentschaftswahl an diesem Dienstag.