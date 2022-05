Kampfjet-Kauf – Amherd setzt sich durch: Bundesrat ignoriert Volksinitiative Die Regierung will die Abstimmung nicht abwarten und den Kaufvertrag unterschreiben. Derweil meldet das Initiativkomitee: «Wir sind bald so weit.» Wie geht es nun weiter? Beni Gafner Markus Häfliger

Bereits in der Sommersession vom Juni diskutiert der Ständerat die Armeebotschaft 2022. In der Vorlage dazu soll festgeschrieben werden, dass der Bundesrat den Beschaffungsvertrag für die 36 neuen F-35-Kampfjets bis Ende März 2023 unterschreiben soll. Dies verlangt die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats in einer Motion. Weil der Bundesrat noch vor Juni zu dieser Motion Stellung nehmen muss, wurde das Thema am Mittwoch auch im Bundesrat diskutiert.