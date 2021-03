Frieren in Zürich – An der Europaallee fällt die Heizung aus Wegen Bauarbeiten sind ein paar hundert Haushalte in den Kreisen 4 und 5 einen Abend und eine Nacht lang ohne Heizung – ausgerechnet bei Minustemperaturen. Pascal Unternährer

In der Nacht vom Montag auf den Dienstag wird es nicht nur auf den Aussenflächen der Europaallee kalt sein. Archivfoto: Keystone

Der Ausbau des Zürcher Fernwärmenetzes ist ein Jahrhundertvorhaben, das viele hundert Millionen Franken verschlingt – und ab 2050 jährlich 12,4 Millionen Heizöl oder 36’000 Tonnen CO₂ einsparen wird. Ein Beitrag fürs Klima also.

Bis dahin ist noch ein langer Weg. Ein kleines Stück davon wird in der Nacht vom nächsten Montag auf Dienstag hinterlegt. Am Fernwärmenetz Zürich-West wird gebaut, wie Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) am Donnerstag mitgeteilt hat. Konkret bedeutet dies, dass gemäss einem ERZ-Sprecher «mehrere hundert Wohnungen» in den Kreisen 4 und 5 vom 22. März, 16 Uhr, bis am 23. März, 8 Uhr, ohne Heizung sein werden.