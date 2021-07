Brauerei mit Bar in Zürich – An der Europaallee riecht es jetzt nach Hopfen Vergangene Woche wurde das Bierwerk eröffnet. Die Biere entstehen vor Ort und bereichern die Zürcher Craft-Bier-Landschaft. Mathias Möller

Das Bierwerk-Trio: Die Schwestern Valeria (links) und Lidia De Petris sowie Max Hartmann. Foto: Urs Jaudas

Das Bierwerk direkt neben dem Negrellisteg kann man nur schwer übersehen: Die selbst bemalten Holzmöbel und die grossen Pflanzentöpfe, in denen Hopfen wächst, verpassen der Ecke des Gustav-Gull-Platz am Ende der Europaallee den Flair eines urbanen Biergartens. Das Erste, was beim Betreten der Bar auffällt, sind die riesigen Stahltanks. Das mag – passend zum Standort im hippen Neubau-Zürich – etwas zu viel des Guten wirken. Das Bier allerdings macht klar: Hier wird nicht geprotzt, hier weiss man genau, was man tut.

Brewpubs, also Lokale, in denen gebraut und das Bier direkt ausgeschenkt wird, gibt es in Zürich bereits: Die Brauerei Steinfels im Kreis 5 ist alteingesessen, das Bierlab an der Grüngasse im Kreis 4 gibt es seit bald zweieinhalb Jahren. Das Besondere an der Tankbierbar: Hier wird direkt aus den Lagertanks gezapft. Das sieht nicht nur imposant aus, sondern macht auch qualitativ einen Unterschied: Vom gläsernen Braukessel (der selbst schon eine Attraktion ist) wird das Bier ohne Sauerstoffkontakt in die Gär- und später die Lagertanks geleitet. So bleibt es länger frisch und gelangt im Idealzustand ins Glas.