Geschichten aus Rafz – An der Grenze, die fast vergessen war Helikopterlärm und festgehaltene Bauern: Die Grenze zwischen Zürich und Deutschland ist zurück in den Köpfen der Einheimischen. Und Thema verrückter Geschichten. Hélène Arnet

Heidi Sigrist und Thomas Neukom hinter dem ältesten Grenzstein des Ortes. Foto: Andrea Zahler

Als Thomas Neukom vor einigen Wochen an einem Sonntagmorgen einen Helikopter über dem Dorf kreisen hörte, wurde ihm klar: «Die meinen es ernst. Jetzt wird die Grenze aus der Luft bewacht.» Die Grenze war fast vergessen gegangen, nun ist sie wieder in ihren Köpfen. In den Köpfen der Bewohnerinnen und Bewohner des Zürcher Grenzdorfes Rafz.