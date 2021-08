Flüchtlingskrise in Litauen – An der Grenze zur Diktatur Ein Dorf in Litauen wird von Belarus geradezu umschlungen. Das war nie ein Problem – bis Alexander Lukaschenko begann, hier Migranten aus aller Welt in die EU zu schleusen. Frank Nienhuysen , Dieveniskes

Der frühere Dorflehrer Jan Rovbut weiss, dass Lukaschenko ein Spiel spielt, aber er findet, dass man den Flüchtlingen helfen muss. Foto: Vidmantas Balkunas

Entweder der Rausch wirkt belebend, oder das Schaf stirbt. Jan Rovbut hat dem kranken Tier über Nacht den Rest gegeben, den Rest jedenfalls, der noch in der Flasche Wodka war. Und das war mehr als die Hälfte. Das Schaf liegt jetzt also betrunken am Grundstückszaun im Gras, die Augen vor der Sonne durch ein Faltblatt geschützt, das am Horn aufgespiesst ist. Immer wieder wird das Schaf von einem neugierigen Lamm angestupst, aber es reagiert nicht. Die Wodkaflasche liegt leer daneben.

Rovbut liebt seine Schafe, er hat 21, und wenn er einem mit dem Messer die Kehle durchschneiden muss, weil er das Fleisch einem Nachbarn verkauft, «dann ist das immer ein Tag der Tragödie», sagt er. Aber er sah jetzt keine andere Möglichkeit, das Tier ist krank, ein Tierarzt nicht verfügbar, und manchmal habe viel Alkohol ja schon geholfen.