Zürcher Trend: Karaoke-Bars – An diesen Orten wird die ganze Nacht schief gesungen In Lokalen wie der Zürcher Fambar alte Pop-Songs zu grölen, zählt wieder zum Hobby der jungen Generation. Wir haben das Phänomen genauer beleuchtet und stellen die vier besten Orte in der Stadt vor. Hanna Fröhlich

Karaoke macht glücklich: Zwei Frauen singen im Old Gregory Pub einen Lieblingssong. Foto: Thomas Egli

«I just wanna feel real love …» tönt eine Stimme in der Fambar an der Ecke Militär-/Langstrasse aus den Boxen. Es ist Samstagabend, und der Asphalt dampft noch nach dem heissen Sommertag. Den Leuten hier drinnen scheint das Wetter draussen egal zu sein. Die Bar ist voll.