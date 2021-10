Blitzurlaub in der Stadt – Wo sich Zürich wie Rimini oder die Côte d'Azur anfühlt Wer sich nach Herbstferien sehnt, muss nicht zwingend verreisen. An diesen Orten fühlen Sie sich schlagartig wie im Süden. Moira Jurt , Isabel Hemmel

Hotelkomplex in Rimini? Mit ein bisschen Fantasie ists auch in Zürich wie im Süden. Foto: Moira Jurt

Es sind Herbstferien. Die einen wollen nicht weg, nicht in diesen Zeiten, die anderen können nicht (noch mal) bis dorthin reisen, wo die Meeresbrise die Palmen im Wind rauchen lässt. Mit dem Salz in der Luft wirds in Zürich tatsächlich etwas schwierig, aber Palmen findet man auch hier, und mit ein wenig Fantasie ists fast schon wie in den Ferien. Vier Ecken in der Stadt für Fernwehkranke und Daheimgebliebene.

Wie in Lugano

Postkartensujet: Stadelhoferplatz. Foto: Moira Jurt

Diese grüne Insel, bewachsen mit Bananenstauden, erinnert an ein Postkartensujet aus Lugano. Die Mini-Parkanlage zwischen Bahnhof Stadelhofen und Opernhaus heisst Stadelhoferplatz. Er ist mit seinen grossen Platanen einer der wenigen historischen Plätze in Zürich und ein bedeutendes Gartendenkmal. Er wurde nach den Plänen des Gartenkünstlers Theodor Froebel erstellt, der auch den Alten Botanischen Garten und den Rieterpark gestaltet hat.