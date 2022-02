Liebesgeschichten aus Zürich – An diesen Zürcher Orten haben sich Menschen kennen gelernt Anlässlich des Tags der Liebe erzählen wir fünf Kennenlerngeschichten aus der Stadt. Hanna Fröhlich

Jeder Ort in dieser Stadt ist wahrscheinlich an irgendeine Kennenlerngeschichte geknüpft. Foto: Unsplash

Jasper(25) und Elisa (24): Kafischnaps

Wir kannten uns schon länger über einen gemeinsamen Freund. An diesem Abend waren wir das erste Mal zu zweit, sassen noch lange im Kafischnaps und tranken. Irgendwann schmiss man uns raus. Wir waren so betrunken, dass ich mich draussen übergeben musste. Danach sassen wir auf einer Bank am Strassenrand. Darf ich dich küssen?, fragte ich. Ja, sagte sie und lachte. Wir verbrachten die Nacht auf dieser Bank. Am Morgen weckte uns das Geräusch des Putzfahrzeugs, das die Stadt von der Nacht für den Tag reinigt. Wir waren vier Jahre zusammen.