Entscheid Bildungsrat – An Volksschulen gibt es Ende Schuljahr keine Noten Bis und mit Sekundarschule werden am Ende dieses Semesters keine Noten verteilt. Das hat der Bildungsrat im Sinne der Lehrer beschlossen. Ev Manz

Die Zeugnisse werden zwar verteilt, aber statt Noten steht bei den einzelnen Fächern nur ein Vermerk drin. Bild: TA

Nicht nur das Sechseläuten und «De schnällscht Zürihegel» entfallen dieses Jahr, auch die kindlichen Jauchzer über die Note 6 in Mathematik oder die traurige Miene über die 4 in Englisch. Der Bildungsrat des Kantons Zürich hat entschieden, dass Lehrerinnen und Lehrer der Volksschule am Ende dieses Semesters keine Zeugnisnoten verteilen müssen. Dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler von der 2. bis zur 6. Primarklasse und für die Sekundarstufe. Statt einer Note steht der Vermerk «nicht benotet» und der Verweis auf die Corona-Epidemie. Möglich macht das ein besonderer Beschluss der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren, die Bestimmungen für die Ausgestaltung der Zeugnisse anzupassen.