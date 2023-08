Dem ukrainischen Präsidenten wurden bei seiner Visite in West- und Nordeuropa offenbar 42 westliche Kampfjets versprochen: Wolodimir Selenski neben einem dänischen F-16-Kampfjet. Foto: AFP

Lange hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski darum geworben, seinem Land zur Verteidigung gegen die russische Aggression auch westliche Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist es so weit – endlich. Zwei der kleineren europäischen Nato-Verbündeten, die Niederlande und Dänemark, übernehmen eine Führungsrolle mit der Abgabe von F-16-Jets, die sie einst bei den USA gekauft haben. Das ist sinnvoll: Das Modell ist in vielen Nato-Staaten im Einsatz, wird in Europa aber teilweise schon ausgemustert. Damit lassen sich Ausbildung, Instandhaltung und Nachschub breit aufstellen, ähnlich wie bei den Leopard-Kampfpanzern.