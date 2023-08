Auf der Suche nach Alternativen – Der Anbau von Raps am Zürichsee ist gefährdet Immer mehr Landwirte haben Schwierigkeiten beim Anbau von Raps. Schädlinge und Pflanzenschutzmittel, die nicht mehr wirken, sind einige der Gründe. Carina Blaser

In weniger als einem Jahr werden die Rapsfelder, wie hier in Küsnacht, wieder blühen. Archivfoto: Michael Trost

Stefan Höhn, Landwirt in Wädenswil, hegt und pflegt hoch oberhalb des Zürichsees ein Rapsfeld. Der Bauer vom Gulmenhof weiss also, wovon er spricht: «Raps besorgt uns einen besseren Boden, ist eine spannende Nutzpflanze, und die Leute erfreuen sich an den schönen Blüten.» In einigen Tagen wird er aussäen: «Sobald es nicht mehr zu heiss, aber der Boden trocken ist.»