Behörden wappnen sich – Andere Viren verdrängen Covid – vorerst Mit dem Rückgang der Covid-Ansteckungen übernehmen wieder Influenza- und andere Viren. Derweil streiten Experten, ob die Vorbereitungen für eine allfällige Corona-Welle im Herbst genügen. Cyrill Pinto

Mit dem Rückgang der Covid-Fälle entspannte sich letzte Woche auch die Situation in den Spitälern. Foto: Keystone

Es gibt sie, die Leute, die in der Pandemie nie an Covid-19 erkrankt sind. Dank Schutzmassnahmen wie Masken und Social Distancing blieben sie während der Pandemie auch von anderen Viruserkrankungen verschont. Doch mit der Rückkehr ins Büro oder dem Ende der Schutzmassnahmen in Schulen breiten sich die altbekannten Viren wieder aus. Der subjektive Eindruck, dass in den vergangenen Wochen vermehrt Menschen erkältet waren und Grippesymptome zeigten, stimmt. Das belegen Daten, die der Bund über das nationale Meldesystem Sentinella erhebt.