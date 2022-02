Analyse zu den Wahlen in Winterthur – Anders als in Zürich muss die Linke hier zittern In Winterthur haben Überraschungen bei Wahlen Tradition. Eine solche ist auch in zwei Wochen möglich. Denn das «Team Freiheit» attackiert, und die SP bangt. Meinung Michael Graf

Stadtpräsident bleibt in Winterthur Männersache. Alles andere ist offen. Links Amtsinhaber Michael Künzle (Die Mitte), rechts Herausforderer Kaspar Bopp (SP). Foto: Enzo Lopardo

Winterthur ist anders als die Stadt Zürich, und das heisst in diesem Wahljahr: spannender. Während die grösste Stadt des Kantons derart klar in links-grüner Hand ist, dass das bürgerliche Lager nicht einmal das Präsidium von Corine Mauch (SP) angreifen mag, hat die zweitgrösste Stadt am 13. Februar eine echte Auswahl. Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte) wird von der stärksten Partei herausgefordert, die auch in Winterthur SP heisst. Doch in Wahrheit ist es die SP, die um bestehende Sitze zittern muss.