Streit um Zwischennutzung – André Odermatt verspricht Rettung in letzter Minute Die alten Industriehallen in der Manegg könnten doch länger stehen bleiben. Der Stadtrat und die Eigentümer wollen den Vertrag anpassen. Beat Metzler

Die Hallen letzte Woche. Ihr Abbruch könnte sich um ein paar Jahre verzögern. Foto: Urs Jaudas

Es ist ein Wettrennen mit offenem Ausgang. Die früheren Industriehallen an der Allmendstrasse 91 bis 95 in Zürich sollen in wenigen Tagen abgerissen werden. Dabei würden sie sich bestens für eine Zwischennutzung eignen. Das auf dem Grundstück geplante Schulhaus Höckler wird frühestens in drei Jahren gebaut, so lange würden die Hallen nicht gebraucht (lesen Sie hier mehr dazu).

Ein überparteiliches linkes Komitee will deshalb in wenigen Tagen 2000 Unterschriften sammeln, um den «Abbruch auf Vorrat» mit einem Referendum zu verhindern. Am nächsten Montag läuft die Frist ab.