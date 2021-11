Gewinnen Sie ein Andy-Warhol-Package – Andy Warhol – Pop Art Identities Vom 13. Oktober bis 30. Januar in der Messe Basel

Andy Warhol – Marilyn Monroe ZVG

Die Ausstellung «Andy Warhol - Pop Art Identities» ist dem berühmten amerikanischen Künstler Andy Warhol gewidmet und enthält über 130 Kunstwerke und Originalfilme. Die Ausstellung zielt darauf ab, Warhols künstlerische Reise von zwei spezifischen Standpunkten aus neu zu lesen: seinem Wunsch, seine Schwächen in Stärken umzuwandeln, und seinem Bestreben, als Zeuge seines «Hier und Jetzt» gesehen zu werden, auch durch das, was als seine «fliessende Identität» bezeichnet werden könnte.

Die über 130 Kunstwerke - unter den repräsentativsten des Künstlers - zeigen klar, wie Warhols Ideen präzise kreative Strategien in sich bargen. In einigen Fällen wurden sie vom Zufall ernährt und verbergen eine Art Annahme des Schicksals, einer mysteriösen und undenkbaren Kraft, die das Dasein regelt.

Um ein Werkzeug zu sein, das alle Dinge in ihrer Essenz in eine günstige Zufälligkeit und sie vor allem in einem neuen Licht zeigt, hörte Warhol auf zu zeichnen und zu malen, und entwickelte persönliche künstlerische Techniken, die in der Lage sind, Einzigartigkeit in der Serialität zu garantieren und dabei den Kunstwerken ihre «Authentizität» zu entziehen. Er wurde von vielen als «irdisches Genie», als vorherrschende Figur der Pop-Art- Bewegung und als einer der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts bezeichnet.

Die SonntagsZeitung verlost 40 Packages für die Ausstellung «Andy Warhol – Pop Art Identities» in der Messe Basel. Ein Package beinhaltet 2 Eintrittstickets für ein Datum nach Wahl sowie 2 Ausstellungskataloge.

Die Ausstellung wurde von MetaMorfosi konzipiert und von GC Events unter der wissenschaftlichen Betreuung von Maurizio Vanni veranstaltet.

So nehmen Sie teil

Per Telefon (CHF 1.50/Anruf):

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit: Tel. 0901 500 072

Per SMS (CHF 1.50/SMS):

Senden Sie eine SMS mit dem Code SZ2 sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die Nr. 3113

Per Internet: www.share-solution.ch/sz/leserangebot2

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 10. November 2021

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamediaeinverstanden.