Zürcher Schulen kämpfen mit Corona – «Anfang Woche ist es gekippt» Derzeit fallen viele Lehrpersonen aus und können kaum ersetzt werden. Seit den Herbstferien wurden in der Stadt Zürich 67 Klassen in Quarantäne geschickt. Pascal Unternährer

Angela Jetter hat ein Netzwerk von 1200 Vikarinnen und Vikaren aufgebaut. Sie ist derzeit ausgebucht. Foto: Enzo Lopardo

Am Abend trifft die E-Mail der Schulleiterin ein. «Die Lehrerin Ihres Kindes ist immer noch krank», schreibt sie und informiert: Am Morgen springt Herr Müller ein, am Nachmittag betreut Frau Meier das Kind. Diese Situation ist vielen Eltern derzeit wohlbekannt. Lehrpersonen bleiben zu Hause, weil sie krank sind oder Corona-Symptome aufweisen. Sie fehlen mindestens, bis ein negativer Testbefund vorliegt. Das kann insgesamt zwei oder drei Tage dauern.

Wie viele Lehrpersonen aktuell an den Schulen im Kanton Zürich ausfallen und kurzfristig ersetzt werden müssen, ist nicht bekannt. Die Quarantänezahlen und positiven Testresultate werden nicht spezifisch für Lehrpersonen erhoben und zentral erfasst.