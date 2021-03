Für mehr als acht Millionen Euro – Angelina Jolie versteigert Churchill-Gemälde Hollywoodstar Angelina Jolie hat ein vom früheren britischen Premierminister Winston Churchill gemaltes Bild bei einer Auktion in London für mehr als acht Millionen Pfund verkauft.

Angelina Jolie trennt sich von einem Bild, das Winston Churchill einst gemalt hat. Foto: Jordan Strauss (Archivbild Keystone)

Ein von Angelina Jolie zur Versteigerung gegebenes Gemälde des früheren britischen Premierministers und Hobbymalers Winston Churchill hat alle Erwartungen übertroffen: Das Bild mit dem Titel «The Tower of the Koutoubia Mosque» erzielte in London sieben Millionen Pfund (8,1 Millionen Euro), wie das Auktionshaus Christie’s am Montagabend mitteilte. Ursprünglich war nur ein Erlös von 1,5 bis 2,5 Millionen Pfund erwartet worden.

«The Tower of the Koutoubia Mosque» gilt laut Christie’s als das wichtigste Gemälde von Churchill. Er hatte es bei einem Kriegsbesuch in der marokkanischen Stadt Marrakesch 1943 gemalt und später dem damaligen US-Präsidenten Franklin Roosevelt zum Geburtstag geschickt.

The Tower of the Koutoubia Mosque» gilt laut Christie’s als das wichtigste Gemälde von Winston Churchill. (1. März 2021) Foto: Frank Augstein (Keystone)

Über mehrere Zwischenstationen landete es 2011 in der Sammlung des damaligen Hollywood-Traumpaars Jolie und Brad Pitt. Nun liess die Schauspielerin es versteigern, über den neuen Eigentümer wurden keine Angaben gemacht. Inklusive der obligatorischen Gebühren und Zuschläge musste er sogar knapp 8,3 Millionen Pfund auf den Tisch legen.

Churchill regierte Grossbritannien während des Zweiten Weltkriegs und war ein ambitionierter Amateurmaler. Die künstlerische Güte seiner Werke ist umstritten. Eines seiner Gemälde wurde von der Zeitung «The New York Times» einmal als «wahrlich scheusslich» beschrieben.

AFP