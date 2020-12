Zürcher Nationalrat erkrankt – Angelo Barrile hat Krebs Der SP-Politiker zieht sich wegen der Krankheit vorübergehend aus der Politik zurück. Er ist zuversichtlich, dass er geheilt wird. Ev Manz

Bis 2015 sass Angelo Barrile für die SP im Zürcher Kantonalparlament, seither vertritt der Hausarzt die Partei im Nationalrat. Foto: Urs Jaudas

Der Zürcher SP- Nationalrat Angelo Barrile weiss als Hausarzt, wie man bei Krankheitsfällen kommuniziert: direkt und klar. Nun wurde am Donnerstag bei ihm selber Krebs diagnostiziert, und er wendet sich umgehend an die Öffentlichkeit. In einer persönlichen Mitteilung schreibt er: «Seit ich letzten Sonntag mit Fieber notfallmässig ins Spital eingetreten bin, ist alles anders und heute habe ich Gewissheit, dass ich an Lymphdrüsenkrebs erkrankt bin.»

Die Krankheit scheint sich für Barrile schon vorher angekündigt zu haben. Es sei deshalb in den letzten Monaten still um ihn geworden, schreibt er. Es sei keine einfache Zeit gewesen, er habe nun aber eine Erklärung und einen Namen dafür. Bereits am Freitag hat er mit der Chemotherapie begonnen.

Rückzug bis auf Weiteres

Die SP Zürich stellt sich hinter den 44-jährigen Angelo Barrile, der die Partei seit fünf Jahren im Nationalrat vertritt und unter anderem in der Staatpolitischen Kommission sitzt. Gesundheitspolitik, Antidiskriminierung und Migration gehören zu seinen politischen Schwerpunkten. Barrile werde das Amt in Bern «auf unbestimmte Zeit ruhen lassen», schreibt die SP. Die Heilungschancen seiner Krankheit seien intakt, Angelo Barrile werde dafür aber all seine Energie aufwenden müssen. Er werde sich deshalb auch aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Angelo Barrile an der Wahlfeier mit SP-Stadtrat Raphael Golta und Min Li Marti, seiner Parteikollegin in Bern. Foto: TA

Barrile stammt ursprünglich aus Pfungen, praktiziert aber schon seit mehreren Jahren als Facharzt für Allgemeine Medizin in Zürich, wo er mit seinem Ehemann auch lebt. Die Partei bittet die Öffentlichkeit, Barriles Wunsch nach Ruhe in dieser schwierigen Zeit zu respektieren und auf sämtliche Anfragen zu verzichten. Sie wünscht Barrile viel Kraft und eine möglichst rasche Genesung.