Attacke richtet Zerstörung an – Angriff auf Berner Traditionslokal Am Vorabend des Frauenstreiks gingen in einem Berner Restaurant Scheiben zu Bruch. Dem Anschein nach assen dort Akteure der extremen Rechten zu Abend. Cedric Fröhlich

Am Tag danach: An der Fensterfront des Restaurants Harmonie fehlen mehrere Scheiben. Sie gingen bei einer Attacke am Vorabend zu Bruch. Foto: jsp

Am Dienstagabend kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einem Restaurant in der Berner Altstadt. Dem Anschein nach attackierten Personen aus dem antifaschistischen Milieu knapp 20 Personen, die im Restaurant Harmonie eingekehrt waren und dem rechtsextremistischen Milieu zugerechnet werden. Was sich genau zugetragen hat, ist nicht erstellt.

Beim Angriff ging viel Glas zu Bruch, am Mittwochmorgen fehlten mehrere Scheiben an der Fensterfront des Lokals. Eine Mitarbeiterin bestätigt: «Es wurden Scheiben eingeschlagen.» Weiter will die «Harmonie» die Vorfälle nicht kommentieren. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist nicht bekannt.

Posts in den sozialen Medien legen nahe, dass dem Angriff ein Videodreh von Aktivistinnen des «Collectif Némesis» sowie der Kampagne «Sichere Grenzen» auf dem Bundesplatz voranging. Vor allem Letztere weist inhaltliche sowie personelle Parallelen zur «Jungen Tat» auf, einer rechtsextremen Organisation, deren Mitglieder teilweise einschlägig vorbestraft sind, unter anderem wegen Rassendiskriminierung und Vergehen gegen das Waffengesetz.

Nach dem Dreh, so beschreiben es Mitglieder der beiden Gruppierungen in Beiträgen auf Instagram und Twitter, assen sie im Restaurant nahe der Zytglogge zu Abend. Die Wahl fiel offenbar völlig zufällig auf das Traditionslokal.

Der Angriff soll sich gegen 21 Uhr zugetragen haben. Bislang hat sich niemand dazu bekannt. Die Medienstelle der Kantonspolizei bestätigt auf Anfrage, Kenntnis der «Auseinandersetzung» zu haben, und kündigt eine Stellungnahme im Verlauf des Nachmittags an.

