17-Jähriger in Zürich verhaftet – Angriff auf Jugendlichen scheint geklärt Die Polizei hat den mutmasslichen Täter verhaftet, der in der Nacht auf Samstag in Zürich einen Jugendlichen mit einem Messer verletzt hatte.

Am Montagabend klickten in Zürich die Handschellen – die Polizei verhaftete einen 17-jährigen Tatverdächtigen. Pixabay /Symbolbild

Am Wochenende wurde ein 18-jähriger Mann an der Weinbergstrasse in Zürich attackiert und mit einem Messer verletzt (wir berichteten). Nun konnte die Polizei den mutmasslichen Täter verhaften, wie sie in einer Mitteilung schreibt – die Ermittlungen hatten die Behörden auf die Spur eines 17-Jährigen geführt, der in der Stadt Zürich lebt.

Die Jugendanwaltschaft hat im Zusammenhang mit dem Gewaltdelikt ein Strafverfahren eröffnet. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

mcp

