Wahl der Stadtzürcher Schulkreispräsidien – Angriff der FDP im Schulkreis Letzi scheitert Drei Männer und zwei Frauen kämpfen um den lukrativen Job des Schulkreispräsidiums. So umstritten sind diese Wahlen selten. Corsin Zander UPDATE FOLGT

In den Präsidien der Schulkreise Letzi (Quartiere Albisrieden, Altstetten und Grünau) und Uto (Leimbach, Wollishofen, Enge, Friesenberg, Alt-Wiedikon) wird ein Stuhl neu besetzt. Foto: Valeriano Di Domenico

Normalerweise sind Ersatzwahlen der Schulkreispräsidien reine Formsache. Nicht so an diesem Sonntag. Da kommt es zu Kampfwahlen in den Schulkreisen Letzi und Uto. Die Dominanz der SP-Präsidentinnen, die in fünf von sieben Kreisen das Präsidium besetzen, steht auf dem Spiel. Doch zumindest im Schulkreis Letzi konnte die SP ihren Sitz verteidigen

Resultat im Schulkreis Letzi

Barbara Grisch tritt nach zehn Jahren als Schulkreispräsidentin im Kreis Letzi, der die Quartiere Albisrieden, Altstetten und Grünau umfasst, ab. Sie ist kürzlich aus der SP ausgetreten, weil sie sich Lukas Walther als ihren Nachfolger wünscht. Wie sein Vater, der ehemalige Kantons- und Gemeinderat Rolf Walther, ist er Mitglied der FDP. Der 34-jährige Walther ist ein langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung des Schulkreises. Doch der Angriff der FDP auf den Posten scheiterte klar. Walther erzielte bloss 4000 Stimmen.

Obwohl sie ihre Vorgängerin nicht unterstützen wollte, wurde Ursula Sintzel als SP-Vertreterin ins Schulpräsidium gewählt. Foto: PD

Mit fast 7000 Stimmen gewählrt wurde die 51-jährigen Ursula Sintzel. Sie ist ebenfalls Mitglied der Kreisschulbehörde. Die Rechtsanwältin ist mit ihrer Familie nicht nur seit Jahren im Quartier zu Hause, sie engagiert sich auch schon seit dreizehn Jahren für die Volksschule.

Ausgangslage im Schulkreis Uto

Drei Legislaturen seien genug, sagt Roberto Rodriguez (SP) und tritt als Präsident des Schulkreises Uto zurück. Foto: PD

Gleich zu einem Dreikampf kommt es im Schulkreis Uto, der die Quartiere Wollishofen, Leimbach, Enge und einen grossen Teil von Wiedikon umfasst. Hier tritt der 54-jährige Roberto Rodriguez nach drei Legislaturen ab. Es sei gut, wenn frischer Wind in das Amt komme, sagt der SP-Mann.

Am liebsten wäre ihm die 55-jährige Parteikollegin Jacqueline Peter. Die ehemalige Gymi-Lehrerin war fünf Jahre lang im Kantonsrat und leitete bis vor kurzem an der Universität Zürich die Abteilung der Gymi-Lehrerinnen und -Lehrer-Bildung.

Ihr entgegen stellen sich zwei Männer: Clemens Pachlatko wird von den Grünen ins Rennen geschickt. Der 37-Jährige betont aber, er wolle ein überparteilicher Schulpräsident sein. Pachlatko war die vergangenen sechs Jahre Schulleiter der Sekundarschule Aemtler.

Neben ihm greift der Grünliberale Martin Schempp den Sitz an. Er ist 42 Jahre alt und gegenwärtig der stellvertretende Leiter der Kinderschutzgruppe des Kantonsspitals Aarau.

Dies sind die Aufgaben und Kompetenzen der Schulleiter

Das Schulkreispräsidium wird vollamtlich betrieben. Der Jahreslohn beträgt zwischen 167’000 und 196’000 Franken. Je nach Partei geben die Schulkreispräsidentin oder der Schulkreispräsident unterschiedlich einen Teil ihres Lohns an die Partei ab. In ihrem Amt stehen sie einer vier- bis achtköpfigen Geschäftsleitung vor, die sich monatlich einmal trifft. Die Kreisschulbehörde sorgt für einen geregelten Schulbetrieb, stellt Lehrpersonen ein, und sie entscheidet über Zuteilung, Aufnahme oder Dispensation der Schülerinnen und Schüler. Ausserdem bestimmt die Kreisschulbehörde auch, wie die Ressourcen und Kredite im jeweiligen Kreis verteilt werden.

Die Schulkreispräsidentin oder der Schulkreispräsident ist zudem Mitglied der Schulpflege, die vom jeweiligen Stadtrat geleitet wird, und muss da Rechenschaft ablegen. Momentan ist Filippo Leutenegger der Schul- und Sportdepartementsvorsteher. Die jährliche Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz bestimmt die strategischen Ziele der Schule.