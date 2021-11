Musikerin To Athena – Angst hat sie keine Tiffany Limacher verdankt die Entstehung ihres Debütalbums auch der Pandemie. Am Samstag spielt sie am Lauter-Festival. Hanna Fröhlich

Die Luzernerin Tiffany Limacher lebte während ihres Pop-Studiums in Zürich. Foto: PD

Sie hat schon immer gesungen, mit fünf ­Jahren war sie bereits im Chor. Klassische Musik war jedoch nicht so ihr Ding. Dabei entstammt Tiffany Athena Limacher einer Geigenbauerfamilie. Aufgezeigt, dass es auch noch andere Musikrichtungen gibt, hat ihr im Alter von acht Jahren das Playstation-Spiel «Singstar». Darauf machte sie in Musicals und Theaterstücken mit, bis sie ihr Weg an die ZHdK führte: für ein Pop-Studium.

Den ersten Song für ihr Album hat sie 2014 geschrieben, er blieb aber lange ungehört, denn es fehlte ihr an Mut, ihre Musik anderen zu präsentieren. Bis sie sich ein Projekt für die Bachelorarbeit ihres Studiums ausdenken musste: To Athena. Das sollte der Moment sein, wo sie ihre Songs an die Öffentlichkeit bringt.