Winterthurer Islamist vor Gericht – An’Nur-Vorbeter soll verwahrt werden Die Bundesanwaltschaft fordert die Verwahrung von Azad M. Nur so könne die Schweiz vor dem Kurden aus der Winterthurer Islamistenszene geschützt werden. Thomas Knellwolf , Kurt Pelda

In der mittlerweile geschlossenen An’Nur-Moschee in Winterthur (mittleres Gebäude) war Azad M. aktiv. Foto: Urs Jaudas

Gleich zu Beginn seines Plädoyers, das vier Stunden dauern soll, hat Staatsanwalt Kaspar Bünger vor dem Bundesstrafgericht klargemacht, worauf er hinauswill. Er wird verlangen, dass Azad M. verwahrt wird. «Nur so kann die Schweiz vor der terroristischen Gefahr geschützt werden, die von ihm ausgeht», erklärte der Vertreter der Bundesanwaltschaft zum Auftakt des zweiten Prozesstages in Bellinzona. Ihm werden unter anderem Beteiligung an der Terrororganisation IS und Verstoss gegen das IS-Verbot vorgeworfen.