Hass im Netz – Anonyme Drohungen gegen Jürg Halter Der Berner Autor und Künstler wird auf Twitter angegriffen – nun brauchte er für seine Ausstellung in Zürich Personenschutz. Jessica King

Der Berner Autor Jürg Halter machte auch unter dem Namen Kutti MC Musik. Foto: Raphael Moser

«Fuck Slogans» hiess die Ausstellung des Berner Autors und Künstlers Jürg Halter, die in Zürich Ende Oktober die Finissage feierte. Speziell am Event war: Vor der Türe der Galerie standen zwei Personenschützer. Wie Halter auf Facebook öffentlich macht, gab es im Vorfeld in den sozialen Medien Drohungen von anonymen Accounts gegen ihn und seine Kunst. In der letzten Woche der Ausstellung hätten zwei junge Männer zudem unabhängig voneinander die Ausstellung besucht und verdächtige Fragen gestellt: Ob man einfach so Zugang zu den Räumen habe? «Die Bedrohung wurde realer», schreibt Halter.