Ryvid Anthem – Anpassungsfähig für die Stadt Höhenverstellung für die Sitzbank? In der Motorradwelt eher ungewöhnlich. Doch Newcomer Ryvid ermöglicht das rein elektrische Fahrvergnügen kleinen wie grossen Fahrern. Mario Hommen

1 / 4 Dort, wo sich bei klassischen Töffs der Motor befindet, trägt die Anthem ihre abnehmbare Batterie. Fotos: Ryvid

Ryvid heisst eine neue Zweiradmarke aus Kalifornien, die mit ihrem ersten Modell Anthem ein smartes E-Motorrad auf den Markt bringt. Optisch vereint es moderne Enduro- und Naked-Bike-Elemente, während die elektrische Antriebstechnik für eine futuristische Note sorgt. Dort, wo sich sonst der Motor befindet, steckt ein grosser Batteriekasten. Zwischen diesem und der Hinterradschwinge ist der E-Motor, der seine Kraft über einen gekapselten Riemenantrieb ans Hinterrad leitet. Clou ist der aus Edelstahlplatten zusammengeschraubte und unter 6 Kilogramm schwere Rahmen, der auf Knopfdruck eine Verstellung der Sitzbankhöhe von 76 bis 86 Zentimeter erlaubt. Damit kann die Anthem von grossen wie kleinen Fahrern genutzt werden.

Theoretisch bis zu 120 Kilometer

Der E-Motor mit 7,5 kW/10 PS Dauer- sowie 13,5 kW/18 PS Spitzenleistung liefert bis zu 338 Newtonmeter Drehmoment ans Hinterrad. Maximal schafft das Bike 120 km/h, die Reichweite des herausnehmbaren 4,3-kWh-Akkus liegt bei 80 bis 120 Kilometern. Der E-Antrieb kann Bremsenergie in Strom zurückverwandeln. Das E-Bike empfiehlt sich also vornehmlich für den Stadtverkehr, zumal es wendig und mit 109 Kilogramm leicht ist. Ab Sommer 2023 will Ryvid ausliefern, die Preise für Europa sollen bei umgerechnet rund 8000 Euro für die auf 1000 Exemplare limitierte Launch Edition starten.

