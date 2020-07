Brennende Briefkästen – Anschlag auf Zürichberg-Villa der «Masken-Kids» Linksradikale verübten einen Brandanschlag auf den Firmensitz zweier Jungunternehmer. Sie gehörten zu den «Krisengewinnlern» in der Corona-Zeit. Martin Sturzenegger

Aus Protest Autoreifen in Brand gesetzt: Eingangsbereicht der Villa im Kreis 6. Foto: barrikade.info

Auf eine Zürichberger Villa ist in der Nacht auf heute ein Brandanschlag verübt worden. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage den Anschlag. Dabei seien mehrere Briefkästen zerstört worden, sowie ein Busch in Brand gesetzt. Der genaue Sachschaden könne noch nicht beziffert werden, die Ermittlungen seien am laufen.