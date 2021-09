Coronavirus in Zürcher Schulen – Ansteckungen unter Schulkindern schnellen auf Rekordhöhe Das Contact-Tracing hat in Schulhäusern im Kanton Zürich rund 90 Ereignisse mit mehreren Infizierten registriert. Manche führen darum wieder Maskenpflicht ein. Jigme Garne , Beat Metzler , Patrice Siegrist

Schulkinder dicht an dicht, ohne Maske und umgeimpft: In den Schulen im Kanton Zürich steigen die Corona-Fallzahlen deutlich an. (Symbolbild: Schulkinder in Aarwangen BE) Foto: Beat Mathys

Was verschiedene Fachleute befürchtet haben, ist nun eingetroffen: Die Ferienrückkehrer haben das Coronavirus zurück in die Schulzimmer gebracht und dort andere Schulkinder angesteckt. Dies zeigen neue Zahlen des Zürcher Contact-Tracings und aus den repetitiven Reihentests. Gemessen am Bevölkerungsanteil infizieren sich Kinder und Jugendliche von 0 bis 19 Jahren inzwischen häufiger mit dem Coronavirus als jede andere Altersgruppe.

Das Contact-Tracing hat in der laufenden Woche rund 90 sogenannte Ereignisse an Schulen registriert – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Von einem Ereignis spricht das Contact-Tracing bei Ansteckungen mit mehreren Personen oder wenn es nach einem positiven Fall davon ausgeht, dass weitere Personen infiziert wurden. Zum Vergleich: In den vergangenen Wochen zählte das Contact-Tracing jeweils 15 bis 30 Ereignisse pro Woche – in der Gesamtbevölkerung, keines davon an den Schulen.