Folgen der Corona-Krise – Ansturm auf die Berufsmatur In den Zürcher Berufsmaturitätsschulen wird es enorm eng. Im Corona-Jahr haben sich teilweise doppelt so viele Lernende eingeschrieben als üblich. Daniel Schneebeli

Die grösste Berufsmaturitätsschule der Schweiz an der Lagerstrasse in Zürich ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Foto: Dominique Meienberg

Die Berufsmaturität ist im Corona-Jahr so begehrt wie noch nie in ihrer 50-jährigen Geschichte. Die Anmeldezahlen sind sowohl in Zürich als auch in Winterthur richtig explodiert. «Wir sind pumpenhagelvoll», sagt Stefanie Wick Widmer, Delegierte der Schulleitung an der Berufsbildungsschule Winterthur (BBW).