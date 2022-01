Heiratsboom in Zürich – Ansturm auf Standesämter wegen Schnapszahlen

Hochzeitsboom in Winterthur und Zürich – Schnapszahlen führen zu Ansturm auf Standesämter Der 2.2.2022 und der 22.2.2022 sind als Hochzeitstage sehr gefragt. In Winterthur gibt es derzeit nur noch einen freien Termin. Thomas Münzel

Schnapszahl-Daten sind bei heiratswilligen Paaren seit je sehr beliebt. Hier eine Aufnahme vom 9.9.1999. Archivfoto: Tages-Anzeiger

Schnapszahlen sollen Glück bringen – und der zweite Monat in diesem Jahr hat gleich zwei davon zu bieten. Das begehrteste Datum bei Heiratswilligen ist der 22.2.2022. Es fällt auf einen Dienstag. Und ist sowohl auf dem Standesamt in Winterthur als auch in Zürich ausgebucht. Überraschend ist: In Winterthur kann man an diesem Wochentag normalerweise eigentlich gar nicht zivil heiraten. Freie Termine gibts jeweils nur mittwochs, donnerstags, freitags und an einzelnen Samstagen. Doch manche Zivilstandsämter sind da durchaus flexibel – und gehen auf die spezifischen Wünsche der Heiratswilligen ein. So auch in Winterthur.