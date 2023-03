Türkische Opposition – Anti-Erdogan-Bündnis ist wieder vereint Die türkische Opposition hat ihren Streit beigelegt und sich auf Kemal Kilicdaroglu als Präsidentschaftskandidaten geeinigt. Die populären Oberbürgermeister von Istanbul und Ankara, so der Plan, ergänzen ihn als Vizepräsidenten. Raphael Geiger aus Istanbul

Tritt am 14. Mai gegen Recep Tayyip Erdogan an: Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu. Foto: Adem Altan (AFP)

Die türkische Opposition war ein Wochenende lang zerstritten, am Montag fanden die Parteien überraschend schnell wieder zueinander. Sie einigten sich darauf, dass Kemal Kilicdaroglu bei den Wahlen am 14. Mai als Präsidentschaftskandidat antritt. Der 74 Jahre alte Chef der säkularen CHP, der grössten Oppositionspartei, soll Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan besiegen. Die populären Oberbürgermeister von Istanbul und Ankara, so der Plan, ergänzen ihn als Vizepräsidenten – falls die Opposition die Wahl gewinnt.

Erst am Freitag hatte sich Meral Aksener von der IYI-Partei aus Protest gegen Kilicdaroglus Kandidatur aus dem oppositionellen Bündnis zurückgezogen. Die Partei forderte, dass an seiner Stelle einer der beiden Bürgermeister antritt. Beide hätten laut Umfragen bessere Chancen gegen Erdogan. Eine Wahl zwischen Erdogan und Kilicdaroglu, so hatte Aksener sich ausgedrückt, sei eine «zwischen Tod und Malaria». Nach diesen Worten war eine Versöhnung schwer vorstellbar.

Wie kleine Premierminister

Die IYI-Vorsitzende Meral Aksener hat Kilicdaroglu immer misstraut. Er ist ihr zu links, zudem gehört er der religiösen Minderheit der Aleviten an. Auf die Umfragen verweisend, bezweifelt sie seine Chancen auf einen Wahlsieg. Früher hat sie das höflicher ausgedrückt. Die CHP ist unter Kilicdaroglu zu einer Mitte-links-Partei geworden, die IYI ist noch immer nationalistisch geprägt, sie kommt aus der Bewegung der Grauen Wölfe.

Die von Aksener bevorzugten Bürgermeister, Mansur Yavas aus Ankara und der Istanbuler Ekrem Imamoglu, sind Mitglieder in Kilicdaroglus CHP. Am Samstag zeigten sie sich solidarisch mit ihrem Parteichef, fuhren danach aber zu Aksener, um sie zur Rückkehr ins Bündnis zu bewegen. Am Montag besuchten die beiden sie noch einmal, diesmal ging es um einen Kompromiss: Kilicdaroglu kandidiert, ernennt aber die Rathauschefs zu «exekutiven Vizepräsidenten». Kilicdaroglu dürfte dann zwar als Präsident auftreten, die Bürgermeister würden als seine Stellvertreter aber die Regierungsgeschäfte mitbestimmen. Fast wie kleine Premierminister – das Amt will die Opposition ohnehin wieder einführen. Die Türkei soll zum parlamentarischen System zurückkehren.

«Wo waren wir stehen geblieben?»

Ihr Amt als Vizepräsident ist als eine Art Zweitjob geplant, nebenher wollen die beiden weiter ihre Städte regieren. Darin lag eine der Sorgen der CHP: Hätte etwa Ekrem Imamoglu als Präsident kandidiert, hätte er schon im Wahlkampf sein Amt als Oberbürgermeister von Istanbul aufgeben müssen. Das Stadtparlament, in dem Erdogans AKP die Mehrheit hat, hätte dann seinen Nachfolger bestimmt. Die grösste Stadt des Landes wäre wieder der AKP zugefallen.

Am Montagnachmittag ging dann alles ganz schnell. Erst trafen sich Aksener und Kilicdaroglu in Ankara und schlossen Frieden, danach kehrte die Abtrünnige ins Bündnis zurück. An den Tisch der sechs Parteien, aus denen am Wochenende vorübergehend fünf geworden waren. Auf Twitter schrieb einer der Stellvertreter von Aksener, versehen mit einem Zwinkeremoji: «Wo waren wir stehen geblieben?» Andere Parteimitglieder von CHP und IYI, heisst es, löschten schnell ihre letzten Tweets. Man war wieder versöhnt.

Die Bürgermeister werden mit ihrer Popularität schon im Wahlkampf eine Rolle spielen. Kilicdaroglu gilt als nicht besonders mitreissender Redner, er wird die Bühne oft mit Yavas und Imamoglu teilen. Man ist jetzt wieder ein Team.

Eines ist Recep Tayyip Erdogan in den zwei Jahrzehnten seiner Herrschaft gelungen, daran hat keine Wirtschaftskrise und kein Erdbeben etwas geändert: Die Türkei sortiert sich um ihn herum. Das gilt für seine Anhänger, aber auch für seine Gegner. Der bekannte Journalist Kadri Gürsel hat gerade geschrieben, es gebe in diesem Land keine grössere politische Bewegung als den «Anti-Erdoganismus».

