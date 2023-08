Fall Magnitski – Anti-Russland Aktivist Browder: Entweder handelt die Schweiz oder es droht eine Krise Bill Browder lässt im Fall Magnitski nicht locker. Der ehemalige Investor verlangt von der Schweiz, die Auszahlung von beschlagnahmten Geldern zu verhindern. Sonst drohe Ungemach.

Nimmt die Schweiz ins Visier: Bill Browder. KEYSTONE/AP Photo/Francisco Seco

Der Aktivist und ehemalige Investor Bill Browder hat die Schweiz zur Einhaltung der Sanktionspolitik im Einklang mit der Europäischen Union aufgefordert. Damit will er die Auszahlung von beschlagnahmten Geldern an Russen verhindern.

Browder nimmt kein Blatt vor den Mund. Sollte die Schweiz beschlagnahmte Gelder an Russland zurückzahlen, werde das Land Zentrum einer internationalen Krise, warnte Browder im am Montag publizierten Interview mit CH Media. Er sagt: «Ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Es ist eine Schande für die Schweiz.»

Ziel Browders sei es, Russland finanziell vom Rest der Welt zu isolieren. Die Schweiz sei dabei Teil des Problems. Sie müsse aber Teil der zivilisierten Welt werden, wenn es um finanzielle Angelegenheiten gehe. Für ihn bieten die USA die rettende Hand.

Browder schiesst auch im jüngsten Interview scharf: «Auch heute noch hält die Schweiz stur an ihrer Tradition fest, die aus einer längst vergangenen Ära stammt. Das Land muss sich nun modernisieren und ein Teil der zivilisierten Welt werden, wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht. Offenbar ist das ohne die Hilfe der USA nicht möglich.»

Helsinki-Kommission hört auf Browder

Browder war im Juli bereits erfolgreich mit seiner Kritik an der Schweiz. Aufgrund seiner Initiative hatte die amerikanische Helsinki-Kommission die Sanktionierung dreier Schweizer Staatsbürger gefordert. Zu ihnen zählte der ehemalige Bundesanwalt Michael Lauber.

Die Kommission, ein unabhängiger Ausschuss der US-Regierung, warf ihnen vor, sanktionierten Russen geholfen zu haben, an in der Schweiz eingefrorene Gelder zu gelangen. Die Bundesanwaltschaft und Lauber wiesen die Vorwürfe in aller Form zurück.

