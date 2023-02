2500 Jahre alte Skulptur – Antikenschmuggel bleibt ungestraft Der Basler Zoll hat einen peruanischen Steinkopf beschlagnahmt und ihn an Peru restituiert. Doch für die Staatsanwaltschaft ist der Fall bloss ein«Kavaliersdelikt». Christoph Heim

«Cabeza clava», Kopfskulptur aus Stein aus der präkolumbianischen Chavín-Kultur. Foto: BAZG

Misstrauisch wurden die Zöllner, als ein Chauffeur, der mit seinem Lieferwagen aus Deutschland kommend in die Schweiz einreisen wollte, seine Zollpapiere vorlegte. Zu ungenau war ihnen der Beschrieb der Steinskulptur peruanischer Herkunft, die lose auf der Brücke eines Kleinlasters lag. Sie wurde, wie man am Mittwoch an einem Medientermin am Basler Autobahnzoll erfuhr, von einem deutschen Händler durch einen Chauffeur an ein Schweizer Museum geschickt, das die Echtheit des Stückes untersuchen sollte.