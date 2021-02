Lehrstellensuche in Zürich – Antonio darf, Moisha nicht – bereits beim Schnuppern harzts Zwei Jugendliche aus dem Kanton berichten von den Mühen der Berufswahl. Nur die Hälfte der Lehrbetriebe bietet Schnupperlehren an. Anielle Peterhans

Antonio (rechts) schnuppert als Produktionsmechaniker bei der Ernst Schweizer AG in Hedingen und lässt sich vom Lehrling Leon das Handwerk erklären. Foto: Dominique Meienberg

Der 16-jährige Antonio Di Lorenzo betrachtet stolz den metallenen Kerzenständer in seiner Hand. Er habe ihn diesen Morgen gelötet und geschweisst. «Wir mischten Gas und Sauerstoff. Das ergab eine bläuliche heisse Flamme, und so liess sich das Metall biegen», sagt Antonio und schaut begeistert über seine von Russ schwarzen Hände hinauf zu Leon, dem viel grösser gewachsenen Lernenden im ersten Lehrjahr. Die zwei stehen in der grossen Halle der Lernendenabteilung der Ernst Schweizer AG in Hedingen.

Antonio gehört zu den Sekschülern, die sich mitten im zweiten Teil-Lockdown eine Schnupperlehrstelle ergattert haben. Er sucht eine Lehrstelle als Produktionsmechaniker ab August.