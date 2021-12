Kommentar zu Corona-Verstoss – António Horta-Osório hat den Test nicht bestanden

Horta-Osório versprach bei seinem Amtsantritt einen Kulturwandel, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung müssten « mit gutem Beispiel vorangehen » . Foto: Keystone

Seit einigen Tagen steht Boris Johnson in der Kritik, weil Dutzende Regierungsbeamte während des strikten Lockdown vor einem Jahr im Amtssitz des britischen Premierministers eine Party feierten. Ebenfalls mitten im Lockdown soll Argentiniens First Lady eine Geburtstagsfeier im Palast geschmissen haben. Und jetzt wurde auch António Horta-Osório ertappt. Der neue Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse hat nach einer Rückreise aus Grossbritannien in die Schweiz die zehntägige Quarantäne missachtet und ist mit dem Privatjet auf die Iberische Halbinsel weitergereist.