Aus wegen Krebserkrankung – Das Ende einer Ära – Törmänens Abgang ist für Biel einschneidend Antti Törmänen hat den EHC Biel vom Aussenseiter zum Spitzenteam geformt. Nun müssen die Seeländer einen Nachfolger für ihn finden, der 52-Jährige kann nicht länger Trainer sein. Marco Oppliger

Eben noch hat Antti Törmänen Biel erstmals in den Playoff-Final geführt. Nun wird er dazu gezwungen, seine Arbeit aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)



Die Mitteilung trifft am Dienstagabend aus Biel ein. «Einladung zur Endseason-Pressekonferenz», so steht es in dicken Lettern geschrieben. Spätestens, als Antti Törmänen am Mittwoch die VIP-Lounge im Bieler Stadion betritt, wird klar: Es geht um sehr viel mehr.