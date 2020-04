Podcasts zum Thema Kunst – Antworten auf brennende Fragen Möchten Sie Kunst konsumieren, aber nicht schon wieder in den Computer schauen? Dann kommen unsere Hörempfehlungen gerade recht. Annik Hosmann

Sie ist eine von vielen Frauen, die über Kunst sprechen: Katy Hessel, Host des Podcasts «The Great Women Artists». Foto: Jeff Spicer/Getty Images

Art Curious

Kunst ist nicht immer nur schön, manchmal ist sie geradezu bizarr und nach der heutigen Sehgewohnheit teils gar höchst unästhetisch (achten Sie sich etwa einmal, wie Kindergesichter im Mittelalter gemalt wurden). Genau diese und die morbiden sowie unschönen Seiten der Kunst – Künstlerrivalitäten, Selbstmorde, ungeklärte und geklärte Verbrechen in der Szene – spricht Kuratorin Jennifer Dasal in ihrem Podcast an.www.artcuriouspodcast.com

The Great Women Artists

Frauen sind in der Kunstwelt bis heute unterrepräsentiert. Ihnen eine Stimme geben will die Britin Katy Hessel. Die Kunsthistorikerin spricht mit Künstlerinnen, Kuratorinnen und Autorinnen über ihr eigenes Schaffen – oder jenes von anderen Frauen. Hessel gehört zu den Podcastlieblingen in der Modewelt: Sie hat schon mit dem dänischen It-Label Ganni zusammengearbeitet und hostet einen Podcast für Dior.www.thegreatwomenartists.com

The Way I See It

Dreissig Episoden, dreissig Werke aus dem Moma in New York, dreissig Persönlichkeiten: Gemeinsam mit dem Museum hat die BBC in diesem Podcast Menschen eingeladen, über eine Arbeit zu sprechen. Schauspieler Stanley Tucci etwa über einen Giacometti-Kopf, Schriftsteller Orhan Pamuk über eine Juwelenbox von Joseph Cornell oder Künstler Richard Serra über eines von Pollocks legendären Gemälden. www.bbc.co.uk/programmes

Kunst und Leben

Wer wissen will, über was in der Kunst- und Popkulturwelt aktuell gesprochen wird, oder Hintergründe erfahren möchte, der sollte sich den Podcast der Zeitschrift «Monopol» anhören. Einmal im Monat äussern sich Kritiker, Kuratoren oder Journalisten zu einem bestimmten Thema; von der Biennale in Venedig über die Frage, was nach dem Macho-Mann kommt, bis hin zu Müttern in der Kunstwelt. www.detektor.fm

A Piece of Work

Wieso müssen gefühlt überall nackt Kunstperformances stattfinden? Wieso verstehe ich noch immer abstrakte Malerei nicht? Und wieso ist Minimal Art Kunst, auch wenn es nicht danach aussieht? Leider gibt es schon länger keine neuen Folgen mehr, denn Komikerin und Schauspielerin Abbi Jacobson klärte in ihrem Podcast Fragen, die wohl bei uns allen schon auftauchten im Museum, die wir aber nie zu stellen gewagt haben. www.wnycstudios.org/podcasts/pieceofwork

Vénus s’épilait-elle la chatte?

In diesem noch jungen französischen, feministischen Podcast (dessen Titel auf die Intimfrisur von Venus, die stets ohne Schamhaare dargestellt wird, eingeht) stellt Julie Beauzac die Frauen ins Zentrum. In den beiden jüngsten Folgen etwa erklärt und dekonstruiert die Podcasterin den Mythos von Frida Kahlo. Ebenfalls lohnt sich ein Blick auf das Instagram-Profil, wo zahlreiche Werke von Künstlerinnen zu sehen sind.www.podcast.ausha.co/venus-s-epilait-elle-la-chatte