Ende des Referenzzinses - Anwälte warnen Kunden von Hypotheken und Krediten vor Libor-Umstellung

Wie der Saron sich vom Libor unterscheidet Infos einblenden

Der Libor (London Interbank Offered Rate) ist ein wichtiger Referenzzins und beruht auf einer Umfrage unter Banken eines Panels, zu welchen Sätzen sich die Banken zu bestimmten Fristen und in verschiedenen Währungen Geld leihen würden. Das ausstehende Volumen an Libor-Verträgen wird auf 373’000 Milliarden Dollar geschätzt.

In der Schweiz soll der Saron (Swiss Average Rate Overnight) den Libor ab 2022 als Referenzzins ersetzen. Er ist der Franken-Zinssatz für besicherte Eintägige oder «Über Nacht»-Geldausleihungen zwischen Banken. Der Saron wird aber fortlaufend in Echtzeit berechnet und alle 10 Minuten publiziert.

Der Saron gilt für Tagesgelder, beim Libor gibt es dagegen Laufzeiten von drei bis zwölf Monaten. Zur Überbrückung der Fristendifferenz wird der Saron Compound herangezogen. Dieser wird aus dem Durchschnitt der aufgezinsten Tagessätze für die entsprechende Periode, zum Beispiel drei Monate, berechnet. Die Folge: Während beim Libor der Kunde zu Beginn den Preis für die Dreimonatsfrist kennt, weiss der Kunde beim Saron erst am Ende der Frist, wie teuer die 3-Monats-Hypothek ist. Als Ausweg bieten Banken bereits sogenannte Rollover-Hypotheken an, bei denen sich der Zinssatz an der vorangegangenen Saron-Periode orientiert und der Kunde so ebenfalls zu Beginn der Periode den Zins kennt. (ali)