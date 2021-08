Belebte Zürcher Quartierstrassen – Anwohner geben Projekt «Brings uf’d Strass» gute Noten Das Tiefbauamt der Stadt Zürich hat Strassen in Wohnquartieren temporär gesperrt. Die Anwohner haben die Freiräume für aussergewöhnliche Aktionen genutzt.

Aussergewöhnlicher Anblick: Die gesperrte Rotwandstrasse im Kreis 4 wurde zum Schachspielen genutzt. Archivbild: Andrea Zahler

Fünf Wochen lang waren die Fritschistrasse sowie Abschnitte der Rotwand- und der Konradstrasse für den Verkehr temporär gesperrt. Ziel des Pilotprojekts «Brings uf d’ Strass» war es, vielfältige Nutzungsmöglichkeiten von Quartierstrassen zu erproben. Dieses Ziel wurde erreicht, wie das Tiefbauamt in einer Mitteilung schreibt. Die Anwohnerinnen und Anwohner haben die gesperrten Strassen für spontane Sportturniere, eine Fotoausstellung, Nachbarschaftsfeste, als erweitertes Ladenlokal oder für eine Silent Disco benützt.

Die Aktion endet am Montag. Dann erhalten die Strassen ihr ursprüngliches Aussehen zurück. Die Fritschistrasse wird am Mittwochabend wieder für den Verkehr geöffnet, die Sperrung der Rotwandstrasse wird am Donnerstagabend aufgehoben. Am Freitagabend folgt auch die Konradstrasse.

Auswertung des Projekts bis Ende Oktober

Für die Zukunft will das Tiefbauamt herausfinden, wie Strassen als Freiräume genutzt werden können und was es braucht für eine schnelle und temporäre Umgestaltung. Dazu werde das Pilotprojekt ausgewertet, wie das Tiefbauamt am Freitag weiter schreibt. In die Bewertung werden die Resultate der Online-Umfrage, der Abstimmungsgeräte vor Ort, der Beobachtungen, der schriftlichen Rückmeldungen und der verschiedenen Befragungen von Anwohnenden, Besuchern und Gewerbe einfliessen. Das Tiefbauamt erwartet die Resultate der Analyse für Ende Oktober.

Eine erneute Durchführung wünschten sich in der Rotwandstrasse 69 Prozent der Befragten, in der Konradstrasse waren es noch 63 Prozent. In der Fritschistrasse wurde eine weitere Durchführung nur von 49 Prozent gewünscht.

Ursprünglich wollte das Tiefbauamt die Aktion auf fünf Strassen durchführen. Wegen Einsprachen wurden die Anker- und die Zähringerstrasse doch nicht gesperrt. Auch die Anwohner der Fritschistrasse reklamierten, dort wurde die Strasse aber dennoch autofrei.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.