Brand in Winterthur – Anwohner konnten Ponys aus brennender Scheune retten

Brand beim Ponyhof Germann in Winterthur – Nachbarin rettete Ponys vor dem Feuer In der Nacht auf Freitag hat eine Scheune beim Ponyhof Germann in Wülflingen gebrannt. Verletzt wurde niemand, aber es entstand grosser Sachschaden. Nina Thöny

Die Scheune vom Ponyhof Germann in Wülflingen stand in der Nacht auf Freitag lichterloh in Flammen. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Freitagmittag liegt beim Ponyhof Germann am Stadtrand beim Niederfeld Rauchgeruch in der Luft. Verkohlte Holzstämme und Reste von Dachziegeln liegen am Boden. In der Nacht wütete ein Feuer und brannte die Scheune bis auf die Grundmauern nieder. Maya Germann, die Betreiberin der Non-Profit-Reitschule, spricht am Mittag von einem Inferno. Sie sagt: «Ich bin immer noch geschockt und kann das noch gar nicht richtig fassen.» Sie sei einfach froh, dass den Menschen und den Pferden nichts passiert sei.

Eine Nachbarin, die freiwillige Mitarbeiterin des Ponyhofs ist, hatte das Feuer in der Nacht bemerkt. Diese habe sofort die Feuerwehr alarmiert, berichtet Germann, und dann sie geweckt. Beim Gebäude handelt es sich um eine Kombination von Freilaufstall und Scheune. Die Ponys waren bereits auf den Platz vor dem Stall geflüchtet, sagt Germann. Eine Nachbarin und eine Mitarbeiterin des Ponyhofs hätten dann die Absperrung zur Weide geöffnet und die Ponys gerettet.