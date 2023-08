Polizeieinsatz in Winterthur – Anwohner meldet Schüsse in einem Wohnhaus Am Dienstag rückte die Polizei zu einem Wohnhaus nach Winterthur aus. Laut einem Anwohner sind dort kurz zuvor Schüsse gefallen. UPDATE FOLGT

Die Polizei bestätigte den Einsatz in Winterthur. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr seien in einem Wohnhaus in Winterthur Schüsse gefallen. Das berichtet ein Anwohner gegenüber dem Onlineportal Züri Today. Die Polizei habe das ganze Haus abgesperrt. Beim mutmasslichen Schützen soll es sich um einen seiner Nachbarn handeln.

Die Kantonspolizei bestätigte den Einsatz in Winterthur. Es habe keine Verletzten gegeben. In den nächsten Stunden wird die Polizei über weitere Einzelheiten informieren.

