Galenica mit Rekordumsatz – Apotheken profitieren von Omikron und normaler Grippewelle Erstmals hat Galenica über 4 Milliarden Franken eingenommen. Vermehrt setzt der Berner Konzern auf Homöopathie und medizinische Cannabispräparate. Julian Witschi

Galenica-Chef Marc Werner verkauft neben Kassenschlagern wie dem Schmerzmittel Algifor oder Merfen neu auch Globuli oder tibetische Medizin. Foto: Nicole Philipp

Ihre Wirkung ist umstritten, doch in der Komplementärmedizin sieht der grösste Schweizer Apothekenbetreiber ein lukratives Geschäft. So hat Galenica den Vertrieb von Boiron-Globuli in der Schweiz übernommen. Dieser Schritt erfolgt bald zwei Jahre nach der Übernahme des Erkältungstropfen-Herstellers Spagyros aus Worb.