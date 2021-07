Steht Zürich vor einem Covid-Test-Debakel? – Apothekerin schlägt Alarm und warnt die Reiselustigen Bald sind Schulferien, und schon sind die Termine für Tests rar. «Reisende brauchen eine Verzichtsplanung», sagt Natalia Blarer vom Apothekenverband. Pascal Unternährer

Sogar am Montagnachmittag, 5. Juli, gabs eine Warteschlange vor dem Apothekerinnen-Testhäuschen an der Europaallee. Am vergangenen Freitagabend war die Schlange über 50 Meter lang gewesen. Foto: Thomas Egli

Die Schlange der Testwilligen war am frühen Freitagabend mindestens 50 Meter lang. Das Personal testete, was die Stäbchen hergaben. «Es war der Teufel los», sagt Natalia Blarer. Sie ist die Projektleiterin Impfen und Testen des kantonalen Apothekerverbands und betreibt die Apotheke an der Europaallee in Zürich.

Die Testwilligen kamen von überallher. Es waren junge Erwachsene, die in einem Club feiern wollten. Es waren neben Zürchern auch Aargauer, die in die Ferien wollten. Und es waren Personen darunter, die schon getestet waren, aber noch ein Zertifikat brauchten – diverse Arztpraxen testen, stellen aber keine Zertifikate aus. Auch die drei grossen kantonalen Testzentren auf dem Zürcher Kasernenareal, in Winterthur und Dübendorf stellten gemäss Gesundheitsdirektion bis zum Wochenende keine Zertifikate aus.