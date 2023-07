Porsche-Infotainment – Apple steuert die Klimaanlage Porsche war schon immer der grösste Apple-Fan unter den Autoherstellern. Nun gewähren die Stuttgarter dem IT-Riesen weiteren Zugriff auf ihre Fahrzeuge.

Porsche gewährt Apples Car Play mehr Zugriff. Foto: Porsche

Porsche integriert Apples Car Play stärker in seine Fahrzeuge. Über die Softwareoberfläche des IT-Giganten lassen sich künftig auch Komfort- und Infotainment-Funktionen direkt steuern. Den Start macht nun der frisch geliftete Cayenne. Nutzer müssen dort beispielsweise für das Einstellen von Klimaanlage oder Ambientebeleuchtung nicht mehr zum regulären Infotainmentsystem des Autoherstellers wechseln. Zudem lässt sich bei E-Autos der Batterieladezustand über die Apple-Software anzeigen.

Möglich macht das ein Update der My-Porsche-App, in die Apples Car-Play-Software integriert ist. Porsche ist der erste Autohersteller, der Car Play so tief in das Fahrzeug integriert. Zuvor hatte der Sportwagenbauer bereits die Unterstützung der E-Routing-Funktion bei Apple Maps angekündigt. Apple wiederum will künftig auch bei anderen Herstellern stärker im Cockpit mitmischen – die neue Car-Play-Generation 2.0 soll ab Ende des Jahres bei diversen PW-Modellen unter anderem auch auf den zentralen Instrumentendisplays hinter dem Lenkrad laufen. (spx)

