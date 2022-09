Spektakulärer Fund bei Weiach – Archäologen entdecken Kelten-Schatz im Wald Eine Ausgrabung oberhalb von Weiach brachte den grössten keltischen Silberschatz aus dem Kanton Zürich hervor. Dieser kann ab Samstag in Winterthur besichtigt werden. Astrit Abazi

Die keltischen Silbermünzen werden im Münzkabinett Winterthur ausgestellt. Foto: Balz Murer

Kantonsarchäologen haben im Norden von Weiach einen historischen Fund gemacht: Bei einer Begehung des Waldes am Sanzenberg entdeckte ein Archäologe Stücke einer keltischen Silbermünze. Bei weiteren Untersuchungen konnten dann insgesamt 63 Exemplare geborgen werden. Es ist der grösste keltische Silberschatz im Kanton Zürich und könnte wichtige Erkenntnisse über die damalige Geldwirtschaft in der Region geben. Die Münzen werden ab dem 24. September bis Ende Februar 2023 in Münzkabinett in Winterthur ausgestellt.