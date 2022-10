Kinderworkshops mit Fokus Architektur – Architektur in Kinderhand Die Zürcher Architektin Barbara Toussas gründete vor zwölf Jahren den Werkraum «Spacecake» und bringt Kindern Architektur und Gestaltung näher. Claudia Jucker

Gestalten ohne Einschränkungen – alles ist möglich. Foto: Barbara Toussas

In ihrer privaten Wohnung in Zürich mit lichtdurchflutetem Werkraum, Blick ins Grüne und hauseigenem Labrador Silk empfängt Architektin Barbara Toussas die jungen Teilnehmenden. Alles steht bereit, um Ideen in Skizzen, Pläne und Modelle zu verwandeln: Basteltische, unzählige Stifte, Sticker, Karton, Papier, Acrylfarbe und Klebeband.