Hilfe im Asylwesen – Armee gibt bis zu 2700 zusätzliche Plätze für Geflüchtete frei Die Kapazitäten in den Bundesasylzentren sind am Anschlag. Nun werden weitere Unterbringungsplätze sowie Armeeangehörige für Einrichtung und Betrieb der Infrastrukturen zur Verfügung gestellt.

Rekruten im Januar dieses Jahres am Eingang zur Kaserne Thun, wo ab Februar des kommenden Jahres auch Flüchtlinge untergebracht werden sollen. (Archivbild) Foto: Keystone

Die Armee verstärkt ihre Hilfe im angespannten Asylwesen: Sie stellt bis zu 2700 zusätzliche Unterbringungsplätze für Geflüchtete zur Verfügung. Der Bundesrat hat am Freitag einen subsidiären Einsatz der Armee bis längstens Ende März 2023 beschlossen.

Die Kapazitäten in den Bundesasylzentren sind am Anschlag. Grund dafür ist einerseits der Krieg in der Ukraine. Die Schweiz nimmt weiterhin Schutzsuchende aus der Ukraine auf. Andererseits nehmen auch die regulären Asylgesuche weiter zu, wie der Bundesrat schreibt.

Um diese Situation weiterhin bewältigen zu können, stellt die Armee dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zusätzliche Unterbringungsplätze sowie Armeeangehörige für Einrichtung und Betrieb der Infrastrukturen zur Verfügung.

Das SEM hat zusammen mit der Armee die Zahl der Unterbringungsplätze seit dem Frühjahr bereits von 5000 auf mehr als 9000 Betten erhöht und zusätzliches Personal für Betreuung und Sicherheit rekrutiert. Es sind laut dem Bundesrat aber zusätzliche Ressourcen erforderlich.

Aufnahmen aus der Zivilschutzanlage: Videoaufnahmen zeigen eine mit Asylsuchenden völlig überfüllte Anlage in Baselland. Video: Tamedia

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.