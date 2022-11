Grossübung der Armee – Leopard, Büffel, Adler: Diese Panzer rollen derzeit durchs Mittelland Die Armee fährt gerade so viel schweres Gerät auf wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Die Übersicht zeigt aber: Vieles davon ist überaltert. Luca De Carli

Ein Schützenpanzer 2000 in der Werkstatt in Thun: Dieses Waffensystem wird in den nächsten Jahren für rund 325 Millionen Franken generalüberholt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Pilum – wie der Wurfspeer der alten Römer – nennt die Schweizer Armee ihre erste Grossübung seit 1989. Ganz so alt sind die Dutzenden Panzer und Fahrzeuge, die dabei zum Einsatz kommen, nicht. Aber viele dieser Waffensysteme wurden noch im Kalten Krieg oder kurz nach dessen Ende beschafft. In einem bewaffneten Konflikt mit einem Gegner, der moderne Mittel einsetzt, hätte die Schweiz «kaum Aussicht auf Erfolg», hält die Armee in einem Bericht zum Zustand ihrer Bodentruppen fest.

Ein System, das dieser Tage durchs Mittelland fährt, hat das Ende seiner Nutzungsdauer bereits erreicht, andere werden innert weniger Jahre ans Ende gelangen. Insofern führt die Armee mit dieser Übung der Bevölkerung auch vor, wie viel bei den Bodentruppen inzwischen aufgerüstet werden müsste. Und dabei sind die ältesten Fahrzeuge gar nicht dabei. So fehlt etwa der Schützenpanzer M113, den die USA bereits im Vietnamkrieg eingesetzt haben.

Panzerjäger Piranha

Wird ab nächstem Jahr ausgemustert: Der Panzerjäger Piranha. Foto: Philipp Schmidli (VBS)

24 Panzerjäger-Piranhas sind bei der Grossübung dabei. Es dürfte einer ihrer letzten öffentlichen Auftritte sein. Ab dem nächsten Jahr wird das Waffensystem abgeschafft. Kurz vor Ende des Kalten Kriegs hatte die Schweiz 310 Fahrzeuge gekauft. Sie seien damals fortschrittlich gewesen, schreibt das Verteidigungsdepartement (VBS). Mittlerweile habe sich die Technologie aber erheblich weiterentwickelt. Das System biete aus heutiger Sicht etwa keinen genügenden Schutz gegen Splitter. Auch wird die benötigte Munition nicht mehr hergestellt, und die vorhandene darf aus Sicherheitsgründen zum grössten Teil nicht mehr eingesetzt werden. Die Armee plant in den nächsten Jahren den Kauf eines neuen Waffensystems zur mobilen Panzerabwehr.

Aufklärungsfahrzeug Eagle

Knapp die Hälfte aller Aufklärungsfahrzeuge Eagle wurde kürzlich ausser Dienst gestellt. Foto: Ulrich Liechti (VBS)

Seit Mitte der 90er-Jahre sind Aufklärungsfahrzeuge Eagle bei der Armee im Einsatz. In mehreren Tranchen wurden über einen längeren Zeitraum gut 300 Fahrzeuge beschafft. 36 davon sind bei der Grossübung dabei. 2019 schrieb das VBS in seinem Grundlagenbericht zur Zukunft der Bodentruppen, dass das Waffensystem «innerhalb weniger Jahre» ans Ende seiner Nutzungsdauer gelange. 2020 wurden denn auch die zuerst beschafften Fahrzeuge und damit knapp die Hälfte des Bestands ausser Dienst gestellt. Gemäss einem Update zum Bericht, das im Juni publiziert wurde, rechnet die Armee mit einem Einsatz der verbliebenen Fahrzeuge bis ins nächste Jahrzehnt. Dazu sei auch das Budget für die Instandhaltung erhöht worden, teilt sie auf Anfrage mit.

Schützenpanzer 2000

Auch bereits seit zwei Jahrzehnten im Einsatz: Der Schützenpanzer 2000. Foto: Nicola Pitaro (VBS)

186 Schützenpanzer 2000 besitzt die Armee, 35 sind bei der Grossübung im Einsatz. Auch bei diesem System zeichnete sich ein baldiges Nutzungsende ab. Zwischenzeitlich ging das VBS von 2025 aus. Altersbedingt nehme der Aufwand für die Instandsetzung der Schützenpanzer laufend zu. Ersatzteile könnten teilweise nicht mehr beschafft werden. Mit der Armeebotschaft 2020 bewilligte das Parlament dann aber rund 325 Millionen Franken für eine Generalüberholung der Schützenpanzer. Sie sollen nun bis 2040 im Einsatz bleiben.

Kampfpanzer Leopard

Der Leopard 2 gilt immer noch als einer der besten Kampfpanzer der Welt. Foto: Alexander Kühni (VBS)

Der Leopard 2 wird zwar schon seit über 40 Jahren produziert, gilt aber bis heute als einer der besten Kampfpanzer der Welt. An der Grossübung sind 28 Fahrzeuge dabei. Die Schweizer Armee hat den Leopard Ende der 80er-Jahre beschafft. In den Nullerjahren wurde ein Teil der Flotte modernisiert, sodass heute noch total 134 Stück einsatzbereit sind. In wenigen Jahren steht erneut eine Überholung an. Ende dieses Jahrzehnts soll dann entschieden werden, ob die Kampfpanzer nochmals modernisiert oder ausrangiert werden.

Bergepanzer Büffel und Geniepanzer Kodiak

Kann Kettenfahrzeuge abschleppen: Der Bergepanzer Büffel. Foto: Peter Zbinden (VBS)

An der Grossübung ist auch ein Panzersappeur-Bataillon dabei. Es soll sicherstellen, dass die Bodentruppen in Bewegung bleiben. Mit elf Bergepanzern Büffel können zum Beispiel stecken gebliebene Kettenfahrzeuge abgeschleppt werden. Mit sechs Geniepanzern Kodiak können Hindernisse beseitigt werden. Beide Fahrzeuge basieren auf dem Leopard 2. Bei den Geniepanzern wurden gar in den Nullerjahren die Fahrgestelle von ausgemusterten Schweizer Kampfpanzern wiederverwendet.

Der Genie-/Minenräumpanzer Kodiak kann Hindernisse beseitigen. Foto: Philipp Schmidli (VBS)

Führungspanzer Piranha

Der Führungspanzer ist eine von verschiedenen Versionen des Piranhas, die die Schweizer Armee einsetzt. Foto: Ulrich Liechti (VBS)

Von sieben Führungspanzern Piranha aus wird die Übung Pilum geleitet. Die Armee hat heute über 900 verschiedene Radschützenpanzer im Einsatz, die auf der Plattform Piranha basieren. Je nach Modell erreichen sie gemäss dem Bericht des VBS über die nächsten 15 Jahre ihr Nutzungsende.

Der Bericht nennt mehrere Optionen, wie die Fahrzeuge der Bodentruppen über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten erneuert werden können. Die Kosten dafür werden auf bis zu 9 Milliarden Franken geschätzt.

